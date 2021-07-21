Макрон сменил номер своего телефона из-за прослушки Pegasus

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отказаться от одного из своих мобильных телефонов, который мог находиться под электронным наблюдением израильской системы Pegasus. Об этом сообщила в четверг радиостанция FranceInfo.

По ее сведениям, французский лидер заменил номер телефона спустя два дня после появления в СМИ информации о возможной электронной слежке, в том числе и за его телефоном. Как отмечают специалисты, сама по себе смена номера не является экстраординарной мерой, поскольку в целях защиты главе государства рекомендуют регулярно менять телефонные номера.

В четверг утром в Елисейском дворце прошло заседание Совета обороны, созванное Макроном в связи с расследованием дела об электронном шпионаже.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.

Во вторник центральная прокуратура страны сообщила, что Франция инициировала расследование в связи со ставшими известными фактами прослушивания переговоров ее журналистов с использованием системы Pegasus. Расследование проводится по подозрению в нарушении законов целым рядом стран, использовавших израильскую систему прослушивания. В частности речь идет о вмешательстве в личную жизнь, перехвате корреспонденции, создании преступной группировки.