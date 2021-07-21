За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 92 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 339 274 случая заражения коронавирусом, из этого числа 331 629 человек благополучно прошли лечение, 4999 пациентов клиник скончались.

Лечение 2646 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 943 568 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7655 - за минувшие сутки.