Финские врачи: Антитела к COVID-19 могут сохраняться более года

"Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год", - говорится в сообщении.

Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии, передает РИА Новости.

У 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения.

"Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения", - говорится в пресс-релизе организации.

В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта "альфа" была "немного ниже" и "значительно ниже" для вариантов "бета" и "дельта".

"Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким", - говорит представитель THL Мерит Мелин, цитата приводится в пресс-релизе организации.