Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, поприветствовав гостей, министр отметил, что этот визит, наряду с получением подробной информации о ситуации в регионе, может поспособствовать внесению вклада в углубление двусторонних отношений.

Предоставив подробную информацию о текущей ситуации в регионе, в особенности в постконфликтный период, глава МИД ответил на многочисленные вопросы членов Национальной ассамблеи.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущем состоянии азербайджано-французских отношений, ситуации с реализацией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и шагах, предпринятых в связи с этим Азербайджаном, реваншистских заявлениях официальных кругов Армении на фоне заявлений Азербайджана о готовности к подписанию мирного соглашения, о позиции Азербайджана в отношении напряженности на границе, по вопросу начала делимитации и демаркации границ, а также в связи с минной угрозой, которая является первостепенной проблемой в контексте серьезной угрозы для жизни людей, о процессе восстановления освобожденных территорий и иностранных компаниях, участвующих в этом процессе.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.