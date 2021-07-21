«Разочарование Армении продолжится. Похоже, они еще не сделали окончательных выводов после войны. Их некоторые неуместные заявления и шаги показывают, что они все еще должны сделать выводы. Они не должны забывать о Второй карабах ской войне. Находясь в Ереване, Шарль Мишель назвал приграничные с Арменией территории спорными. Честно говоря, я не согласен с этим утверждением. Потому что мы считаем, что это наши территории. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур — это земля наших предков, и мы находимся на своей территории». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

Отметив, что этот вопрос обсуждался во время визита Шарля Мишеля в Азербайджан, глава государства отметил: «Я попытался объяснить, что мы вышли на свои границы. Почему мы вышли в мае? Снег растаял. Было два-три метра снега. Взобраться туда было невозможно. Как только снег растаял, мы вышли туда, взяли нужные нам позиции, укрепились и продолжаем укрепляться. Поэтому, конечно, разочарование Армении исходит из того, что они все еще живут мечтами. Они не могут смириться с реалиями поствоенного периода. Считаю, что здесь играет свою роль и психологический фактор. Наверное, им нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности с психологической точки зрения. Потому что наша победа разрушила все их идеологические столпы».

Президент Азербайджана сказал, что в течение 30 лет армяне выдумывали небылицы о себе. Они пытались убедить мир в том, что у них якобы есть победоносная и непобедимая армия, что армянский народ — это народ-воин, армянская армия – самая сильная.

«И что же произошло? Мы уничтожили и разгромили их в течение 44 дней. Мы показали, что азербайджанский народ – это победоносный народ. Мы показали, что вся их пропаганда построена на мифологии. Мы показали, что в Первой карабахской войне они получили преимущество за счет внешней поддержки. Это ни для кого не секрет. Конечно, я понимаю, что осознать это, жить с этой реальностью, привыкнуть к ней – задача не из легких. Поэтому мы должны учесть психологическое состояние. Но в то же время я должен сказать, что Армения не должна допускать предыдущих ошибок. Потому что их неуместные и неприемлемые шаги, заявления обошлись им слишком дорого. Вторая карабахская война это продемонстрировала. Не надо зря сотрясать воздух», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.