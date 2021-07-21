Сахиль Бабаев и посол Турции обсудили перспективы сотрудничества

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, министр поздравил Д.Багчи с назначением на должность посла, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

С.Бабаев рассказал о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Турцией, основанном на факторе дружбы, братства и единства народов. Он отметил победу азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Ильхама Алиева. Министр довел до внимания посла, что наш народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Турции, оказанную Азербайджану в период 44-дневной войны.

С.Бабаев подчеркнул, что совместные усилия глав государств двух братских стран играют особую роль в достижении устойчивого, стабильного и долгосрочного развития отношений между нашими странами. Он отметил, что дальнейшее расширение и углубление отношений с Турцией, надежным стратегическим партнером нашей страны, является важной составной частью внешней политики Азербайджанского государства. Он отметил, что региональные проекты, являющиеся результатом совместных усилий Азербайджана и Турции, вносят значительный вклад в мир, безопасность и процветание в регионе.

Министр добавил, что как и в других сферах, связи между двумя странами в сфере труда, занятости и социальной защиты постоянно расширяются. Документы о сотрудничестве, подписанные в прошлом году с этой целью, усиливают связи с турецкими организациями и НПО.

С.Бабаев проинформировал посла о проводимых в нашей стране реформах в сфере труда, занятости и социальной защиты. Он подчеркнул, что расширение повестки дня сотрудничества с Турцией в социальной сфере в предстоящий период всегда находится в центре внимания.

Д.Багчи отметил, что сегодня отношения между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, и историческая победа Азербайджана вызывает в Турции большое чувство радости и гордости. Отметив, что в мире нет таких близких, дружественных друг другу стран, как Турция и Азербайджан, посол отметил, что сотрудничество двух стран в социальной сфере будет постоянно развиваться.

На встрече был обсужден опыт сотрудничества двух стран в социальной сфере и состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии этого сотрудничества.