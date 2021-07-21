Ильхам Алиев призвал экономить каждый манат

«Мы проводим широкомасштабные строительные работы, мы быстро восстанавливаем Карабах и Восточный Зангезур, мы не только не уменьшили, а преувеличили наши валютные резервы, но при этом и не обращаемся за кредитами. О чем это говорит? О нашей ресурсной базе. В то же время это показывает, что мы используем средства очень осторожно, не допускаем расточительства, ненужных расходов», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

«Все государственные чиновники должны выполнять мои указания и делать так, чтобы мы экономили каждый манат. На ненужные проекты, а также проекты, которые не приносят пользы, а лишь ради имиджа или ради каких-то других интересов государственные инвестиционные средства предоставляться не будут. Все это знают. Поэтому рост наших валютных резервов - важный вопрос. Чем больше у нас валюты, тем увереннее мы себя чувствуем», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что валютные запасы Азербайджана превышают госдолг приблизительно в шесть раз.

«Это редкий факт даже в мировом масштабе. Потому что государственный долг абсолютного большинства стран измеряется гораздо большими цифрами, чем валютные резервы. Но у нас совсем по-другому. Это показывает, что при желании мы можем обнулить внешний государственный долг. Просто в этом пока нет необходимости. Потому что есть также кредиты, взятые на длительный срок и на хороших условиях, которые мы своевременно погашаем. Это свидетельствует о том, что мы не нуждаемся ни в чьей помощи и поэтому способны проводить независимую политику как в политической, так и в экономической плоскости», - сказал президент.