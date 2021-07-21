Ильхам Алиев: «Госслужащий не должен владеть бизнесом»

«В результате проведенных реформ, налоговые и таможенные органы за 6 месяцев собрали больше средств, чем предполагалось. Налоговые органы собрали свыше 810 миллионов манатов, таможенные органы - 260 миллионов. За счет чего? За счет реформ. За счет честности, прозрачности, учета, проводимых реформ». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

Глава государства напомнил, что бизнес-структурам было дано время, были даны рекомендации относительно их деятельности, при которой не должно быть теневой экономики и каждый должен платить налоги.

«Никаких незаконных платежей быть не должно. Ни один государственный служащий не должен владеть какой-либо бизнес-структурой. Такой подход был очень положительно воспринят бизнес-кругами. Им также потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым правилам отношений, работать правильно и честно, и мы уже видим это. Мы получили более миллиарда манатов дополнительного дохода и за счет этого осуществляем социальные выплаты, обеспечиваем семьи шехидов квартирами и домами, повышаем зарплаты, пенсии, реализуем инфраструктурные проекты. Если так пойдет и дальше, то, конечно, к концу года цифры будут намного впечатлительнее.

Каждый беспристрастный эксперт, видя эти показатели, делает для себя вывод, что каждая страна может гордиться такими показателями», - сказал президент.