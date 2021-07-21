Ильхам Алиев анонсирует Генпланы городов Физули и Джебраил

«Утвержден Генеральный план Агдама. Мне была представлена предварительная версия генеральных планов Физули, Джебраила. Сейчас ведется работа над подробным планом. Генеральный план городов Физули и Джебраил будет представлен общественности в ближайшие месяцы. Процесс подготовки Генплана города Зангилан уже начался». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

«Несколько известных зарубежных компаний мирового класса внесли свои предложения. Сейчас идет отбор. В то же время, конечно, будут реконструированы и восстановлены и Губадлы, и Лачин, и Кельбаджар. То есть провести всю эту масштабную работу всего за 8 месяцев, я считаю, - это большой героизм. Я также должен заявить, что мы делаем все это за счет средств нашей страны. Мы нигде не получали помощи - ни одного маната. Да, мы приглашаем иностранные компании, но в качестве подрядчиков. Все средства идут из государственного бюджета, что является большой нагрузкой. Это естественно, но мы делаем это, и мы продолжим работу в этом направлении. Как я уже говорил, мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай», - сказал президент.