Ильхам Алиев: «У меня очень близкие отношения с Путиным»

«Что касается двусторонних отношений, то, как вы знаете, Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. И это не просто слова. Между нами нет разногласий относительно перспектив долгосрочного стратегического сотрудничества. Между нами очень крепкие дружественные отношения, и лично у меня очень близкие отношения с господином Путиным. Как между политиками, которые доверяют друг другу.

«По приглашению президента России я в очередной раз посетил эту страну, и в ходе моего визита состоялся очень широкий обмен мнениями - в первую очередь, по двусторонним вопросам и, конечно же, по постконфликтной ситуации. Я положительно оцениваю итоги визита», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

Это очень важно, и в ходе этого визита была обсуждена повестка двусторонних вопросов. В настоящее время мы работаем над семью дорожными картами. Каждая дорожная карта относится к конкретной сфере. Мы также имеем хорошие результаты. На этот раз мы больше обсуждали торговые, экономические, транспортные и гуманитарные вопросы.

Что касается транспортных вопросов, то мы, конечно же, обсудили как согласованные в предыдущий период вопросы, транспортный коридор «Север-Юг», его перспективы, так и сложившуюся после войны ситуацию, включая Зангезурский коридор и постконфликтный период. В нашем подходе нет разногласий.

Мы, Россия и Азербайджан, считаем, что война окончена, конфликт завершен. В Армении не должно допускаться никаких реваншистских тенденций, и после этого в регионе должен царить мир. Риски войны должны быть сведены к минимуму и устранены. Здесь между нами нет разногласий, мы придерживаемся одинаковой позиции. Что касается Зангезурского коридора, то я сказал господину Путину, что, по имеющейся у нас информации, Армения по этому вопросу все еще не проявляет искренности.

Если вы обратили внимание, на пресс-конференции я сказал господину Шарлю Мишелю, что все дороги должны открываться параллельно, и не должно быть избирательного подхода. То есть не должно быть дискриминации. Но мы видим, что и здесь Армения хочет в очередной раз разыграть какую-то игру. Армения согласилась на то, чтобы железная дорога прошла через Зангезурский коридор, хотя сразу после войны возражала. Я говорил, что мы их заставим. Некоторые воспринимали это как угрозу. Но я имел в виду, что мы их убедим. Однако она возражает против прокладки автомобильной дороги. Это противоречит Декларации, подписанной 10 ноября.

Потому что в девятой статье указано: открываются дороги – железные и автомобильные. Как можно открыть железнодорожное сообщение Армении с Ираном и Россией, но при этом мы не сможем воспользоваться автомобильной дорогой в Нахчыван? Может ли быть такое? Такого не может быть.

Мы обменялись мнениями по этому вопросу с президентом России, и я считаю, что на следующем этапе из Еревана поступят более обнадеживающие новости. Кажется, что Армения временно положила конец деятельности Трехсторонней рабочей группы. Эта рабочая группа не собирается с начала июня.

Заместитель премьер-министра России совершает визиты в Армению, Азербайджан и обсуждает вопросы в двустороннем формате. В любом случае, наша позиция остается неизменной, и Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт. Чем раньше Армения осознает это, тем лучше для них», - сказал президент.