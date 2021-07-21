Ученые нашли способные бороться с раком кожи антибиотики

В Бельгии ученые обнаружили антибиотики, которые способны бороться с раком кожи. Это тигециклин, а также другие антибиотики, подавляющие производство белков в бактериях.

Как говорится в журнале Journal of Experimental Medicine, где опубликовано исследование, эти антибиотики уничтожают множество раковых клеток, стойких к действию химиотерапии. С их помощью можно выиграть время на использование иммунотерапии ради того, чтобы уничтожить остальные части опухоли.

В ходе эксперимента эти анибиотики продлили жизнь и даже излечили мышей с новообразованиями, на которые не действовали другие лекарства.

Как сказала доцент Лёвенского католического университета (Бельгия) и один из авторов исследования Элеонора Леуччи, у "неуязвимых" клеток есть общая черта. Как оказалось, их митохондрии постоянно находятся в активном состоянии. Это позволяет раковым клеткам избегать действия большинства существующих лекарств.

Ученые напомнили, что митохондрии несколько сотен миллионов лет назад были симбиотическими бактериями, жившими внутри клеток первых простейших. Специалисты предположили, что в раковых клетках можно подавить их антибиотиками, мешающими производству белков внутри бактерий.

В ходе эксперимента ученые имплантировали нескольким мышам культуры клеток меланомы. Когда они попытались подавить их рост антибиотиками тигециклином и доксициклином, оказалось, что тигециклин в несколько раз замедлил рост опухоли у большинства грызунов. Жизнь подопытных продлилась на десятки или сотни дней в зависимости от подвида меланомы. У нескольких особей удалось полностью остановить его.

Аналогичные результаты зафиксированы и при наблюдениях за здоровьем одного из носителей меланомы. Он принимал доксициклин во время курса химиотерапии. В итоге опухоль полностью исчезла, несмотря на то, что в прошлом препараты на нее не действовали.