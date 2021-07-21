Гурбан Гурбанов о ничьей с «Ашдодом» и ответной игре в Израиле

«Хотели сегодня победить, не получилось. Наши футболисты очень старались. Мы играли против оборонительной команды. У нас дисциплина была на месте. Правда, Максим Медведев получил красную карточку… Но это не конец. Впереди ответная игра.

У нас есть время, чтобы определиться, кто будет играть в центре обороны в ответной встрече. У нас травмированы Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, да еще и Максим теперь дисквалифицирован. Не припомню, чтобы нам так не везло с защитниками. Посмотрим, кто будет играть у нас в защите во втором матче.

Мы можем улучшить нашу игру. Несмотря на сегодняшнюю ничью, постараемся в ответной встрече сыграть лучше и пройти дальше.

Почему иностранные футболисты в последнее время не хотят приезжать в Азербайджан? Да, 80-90 процентов игроков, которых мы выбираем, не желают приезжать к нам. Не знаю, из-за пандемии это, или они хотят играть в более сильных чемпионатах. Лет 10 назад иностранцы приезжали сюда охотнее и даже на меньшие деньги. Сейчас очень важно удерживать тех игроков, которые у нас есть.

Очень жаль, но у нас действительно есть проблема с газоном. Это мешало нормально контролировать мяч. Надеюсь, что в следующих играх поле будет в более хорошем состоянии.

Пойдем ли мы в атаку в Израиле? В таких играх нужно быть осторожными. Если я сейчас скажу, что мы обязательно едем в Израиль за победой, то это будет не совсем верно. Чтобы победить соперника, сначала нужно помешать ему играть в его футбол.

Через неделю наши футболисты будут в более лучшей форме. Рамиль Шейдаев? Не могу сказать, что я полностью доволен им. Но он пока только набирает форму, поэтому было понятно, что не проявит весь свой потенциал. Он очень работоспособный. Рамилю очень важно быть в хорошей физической форме».