Все те, кто сегодня посетили матч Лиги конференций « Карабах » - «Ашдод», или смотрели трансляцию по телевизору, не могли не заметить плохое качество газона Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Кочки и неровности на поле серьезно мешали футболистам «Карабаха», которые большую часть матча атаковали и пытались созидать. Как известно, обороняться на плохом поле гораздо легче, чем атаковать.

Газон стадиона имени Тофика Бахрамова чуть ли не каждое лето находится в плачевном состоянии. Такая же история была в прошлом году. Тогда в Министерстве молодежи и спорта, на балансе которого находится арена, заявили, что стадион арендует «Карабах» и именно клуб отвечает за качество стадиона.

Сегодня на газон пожаловался и главный тренер израильской команды Ран Бем Симон, назвавший поле плохим, и отметивший, что это повлияло на качество игры обеих команд.

Помимо этого, главный тренер «Ашдода» на послематчевой пресс-конференции заявил:

«Обе команды хорошо оборонялись. Все решится в ответной игре. В Ашдоде все начнется с нуля. Мы видели много игр «Карабаха», в том числе и матчи с «Маккаби» в прошлой Лиге Европы. Сегодня азербайджанская команда хорошо играла с мячом, но мы здорово сыграли в обороне.

Шансы соперников – 50 на 50. «Карабах» - качественная команда, а кто победит – знает Всевышний.

У отмены правила выездного гола есть как плюсы, так и минусы. Теперь первые игры будут более закрытыми, а в ответных матчах команды будут идти вперед.

Почему я не пошел пожать руку Гурбану Гурбанову после игры? Я знаю и уважаю его и как тренера, и как игрока. Я спешил к своим футболистам после матча, хотел поблагодарить их за игру. Я очень уважаю Гурбанова. После пресс-конференции я обязательно с ним повидаюсь».