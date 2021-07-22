Талибы представили модель развития Афганистана после захвата власти

Представители движения «Талибан» описали, каким будет политическое устройство Афганистана после их прихода к власти. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахед.

По его словам, талибы организуют исламское правительство через совет, который будет состоять из представителей народа.

Необходимость именно такой формы организации власти Муджахед объяснил несовершенством механизма выборов и их опасностью. «В Афганистане несколько раз проводились выборы, и каждый раз из-за них случались глубокие разногласия», — заявил он. Представитель движения добавил, что из-за выборов на территории страны вспыхивали конфликты и межэтнические распри, которые угрожали территориальной целостности государства.

Каким образом в совет будут выбираться народные представители, член группировки не уточнил.