Ильхам Алиев: Во время многочасовых обсуждений с Путиным не возникло ни одного спорного вопроса

«Хочу привлечь внимание граждан к еще одному вопросу. Обратите внимание, президент Совета Евросоюза посетил Азербайджан и наши отношения развиваются. Я совершил визит в Россию, наши обсуждения с президентом России продлились несколько часов, не возникло ни одного спорного вопроса. Не было ни одного вопроса, вызывающего беспокойство». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

«В июне мы подписали с Турцией декларацию о союзе и подняли наши отношения на более высокий уровень. Укрепляются наши дружественные связи и с другими соседними странами - Ираном и Грузией. Движение неприсоединения предоставило нам очередной мандат, выразило очередную поддержку. В этой организации объединены 120 стран, включая и Азербайджан. Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает нас, как в период оккупации, так и после войны. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества специально прибыл в Азербайджан, чтобы выразить эту поддержку.

Посмотрите, насколько искренни и эффективны отвечающие нашим целям отношения со всеми ведущими мировыми державами. Потому что мы благодаря нашей внутренней силе проводим правильную политику, дело в нашей честности и единстве слова и подписи. К тому же все наши партнеры очень хорошо знают, что у Азербайджана очень сильный внутренний потенциал.

Мы продемонстрировали его в военный и постконфликтный периоды. Они знают, что в Азербайджане есть национальная солидарность, единство народа и власти, и мы как достойная страна смогли построить отношения со всеми партнерами на основе равноправия, дружбы и сотрудничества. Считаю это нашим большим достижением», - сказал президент.