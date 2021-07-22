Ильхам Алиев: «Мы отправили Армении повестку – мирный договор»

«Как и во всех сферах, в этой сфере также имеется концептуальный подход. Определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Конечно, не все эти цели заявлены, потому что еще рано. Но мы знаем, чего мы хотим, и чего хотим именно сейчас, чего мы можем достичь и как мы можем этого достичь. Мы предпринимаем все наши шаги соответствующим образом, и я могу сказать, что эти 8 месяцев проходят по нашему сценарию.

«Мы добились и добиваемся желаемого как в военный, так и постконфликтный период. Я также должен отметить, что у меня есть очень четкое представление о шагах, которые мы предпринимали до войны, во время войны и предстоящих шагах после войны. И я знаю, что мы должны делать, когда мы должны это делать, как мы должны это делать», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

Потому что, хотя постконфликтный период и не был таким сложным, как военный, все же это был очень неопределенный период. Кто мог знать, как будут развиваться процессы. Потому что в военный период некоторые страны открыто пошли против нас, необоснованно обвиняли нас, угрожали нам санкциями, пытались вынести этот вопрос в Совет Безопасности ООН. Все это является составной частью антиазербайджанского сценария, и мы не забыли об этом.

В постконфликтный период мы действовали оперативно, проявляли активность, вынудили принять нашу повестку, и сейчас ведется работа на основе этой повестки. Мы вынудили принять нашу повестку как на территориях подконтрольных российским миротворческим силам, так и вокруг них. Как в политической плоскости, так и на армяно-азербайджанской границе. И ни один шаг не был случайным.

Каждый шаг был принят по продуманной программе. Во время войны я думал о постконфликтном периоде, о тех шагах, которые мы предпримем. Я был полностью уверен, что мы победим. Я был полностью уверен и говорил, что никто не может остановить нас, никакая сила не может остановить нас. Но постконфликтный период также полон огромных вызовов, и мы умело справляемся с этим. Могу сказать, что в большой степени мы составляем повестку дня послевоенного периода. Конечно, при условии постоянного контакта с соседними странами и учета их обеспокоенности…

Мы отправили Армении повестку – мирный договор. Пусть скажет, что не хочет. Пусть скажет, что отказывается. Я неоднократно говорил: мы готовы и приступим к переговорам. Война закончилась? Закончилась. Армения, хочешь ли ты мира? Вроде, хочет. Тогда почему не должен быть подписан мирный договор? Признай нашу территориальную целостность, пусть будет подписан мирный договор, будет решена делимитация границ. Посмотрите, наша повестка по этому вопросу составляет единство с повестками Евросоюза, Турции и России. Они тоже говорят, что должна проводиться работа по делимитации. И мы говорим. Но что говорит Армения? Говорит, пусть Азербайджан покинет наши земли. Мы на своей земле. Мы создали новую реальность, не только в зоне Карабаха. Формируя новую повестку, в стороне остался и вопрос статуса, и не используется слово Нагорный Карабах. Этого нужно было добиться. Это не вопросы, которые решаются сами по себе. Благодаря чему? Благодаря смелости, решительности, правильным шагам, наступательной политике. Раньше я говорил о наступательной дипломатии, она на месте. Но теперь полностью наступательная политика. Вот и Армения должна считаться с этим, принимать новые реалии - хочет она этого или нет. Она никогда не должна забывать, что железный кулак на месте», - сказал президент.