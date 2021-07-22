У трети переболевших коронавирусом может возникать тромбоз

Тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусом. Об этом сообщает Rosbalt.ru со ссылкой на памятку Минздрава РФ для населения по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20-30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.», — отмечается в сообщении.