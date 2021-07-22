Ильхам Алиев о прекрасном жесте председателя Евросоюза в Баку

«Я высоко оцениваю визит председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля в Азербайджан. Это визит, который служит развитию политических связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Должен также отметить, что наши политические связи развиваются очень успешно. Я совершил многочисленные визиты в Европейский Союз. Руководители Европейского Союза также совершили многочисленные визиты в Азербайджан. Два года назад председатель Совета Европейского Союза Дональд Туск находился с визитом в Азербайджане. Два года спустя господин Шарль Мишель в рамках своего нового регионального визита посетил Азербайджан. Это говорит о том, что мы создали прекрасную основу для сотрудничества». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению, комментируя визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Азербайджан.

Глава государства отметил, что с годами растет как объем сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, так и охватываемые этим сотрудничеством сферы.

«На начальном этапе нашего сотрудничества на повестке дня было больше энергетических вопросов, которые мы решили. Мы построили по инициативе Азербайджана Южный газовый коридор. Свою позитивную роль сыграл и Европейский Союз. Потому что председателем Консультативного совета Южного газового коридора являются Азербайджан и Европейский Союз. Должен также отметить, что именно я выдвинул инициативу проведения консультативного совета. Я сделал предложение Европейскому Союзу и они его приняли. Ежегодно заседания Консультативного совета проводятся с большой эффективностью. Если раньше активное сотрудничество начиналось с энергетических вопросов, то теперь оно охватывает более широкую сферу. С политической точки зрения визит господина Мишеля имел очень большое значение. В ходе встречи я также сообщил господину Мишелю, что приняты и подписаны документы – соглашения и декларации о стратегическом партнерстве с 9 странами- членами ЕС. Это треть Европейского Союза. Это означает, что треть Евросоюза считает Азербайджан своим стратегическим партнером. Опять же, я не хочу ни с кем сравнивать Азербайджан. Но какая другая страна может сказать, что у нее есть такое сотрудничество и такой двусторонний формат с ЕС? Что касается связей ЕС-Азербайджан в целом, мы сейчас, как вы знаете, работаем над новым соглашением. 90 процентов соглашения согласовано… и я думаю, это соглашение может быть подписано в ближайшие дни, возможно, в ближайшие месяцы, если возобладают принципы реализма и будет учтено наше беспокойство по некоторым вопросам. В сфере торговли нашим главным партнером является Европейский Союз – это около 40 процентов нашей торговли. Наш основной партнер по экспорту – Европейский Союз. Наш экспорт в ЕС составляет 6,8 миллиарда долларов в год, а импорт - около 2,5 миллиардов долларов. И с ними у нас положительный баланс», - сказал президент.

Глава государства отметил, что в последнее время Евросоюз проявляет большой интерес к транспортному сектору.

«К примеру, могу сказать, что господин Дональд Туск два года назад находился в Азербайджане с кратким визитом. Несмотря на это, он посетил Алятский международный морской торговый порт. Он поехал туда, ознакомился с ситуацией, для него была подготовлена презентация. Это говорит о проявлении интереса. Во время пребывания господина Шарля Мишеля в Азербайджане, он посетил город Шемаху и мечеть Джума. Впервые глава Европейского Союза посетил регионы Азербайджана. Я это очень ценю. Это был прекрасный жест, особенно накануне Гурбан-байрамы. Мы должны это высоко ценить. Об этом должен знать и азербайджанский народ. В Шемахе ему была представлена презентация деятельности Алятского международного морского торгового порта, представлена будущая деятельность Алятской свободной экономической зоны и туристических возможностей региона. То есть транспортный сектор вызывает большой интерес в Европе. Комиссар Еврокомиссии по расширению господин Вархели, недавно побывавший в Азербайджане, также посетил Алятский морской торговый порт.

Европейский Союз уже признает Азербайджан не только как важный транспортный, логистический центр, но и может рассчитывать на наш потенциал. Но давайте вспомним, когда мы выдвинули инициативу строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то Европа нас не поддержала. Америка не только не поддержала, но и открыто выступила против. Я все это помню. Мы приложили столько усилий, чтобы Соединенные Штаты Америки не сорвали этот проект. Потому что в то время у Америки были очень большие возможности для влияния на Грузию. Я знаю, что Грузии было четко сказано - не присоединяться к этому проекту. Я хорошо помню историю. Почему так произошло? Из-за Армении. Армянское лобби, которое и сегодня делает, что хочет в столицах крупных стран, мобилизовало все усилия, чтобы этого не произошло. Так как Армения оставалась в стороне. Но причина, по которой Армения осталась в стороне, кроется в самой Армении. Я говорил: надо прекратить оккупацию и коммуникации откроются… В то время мы даже обращались за кредитами. Но никто нам их не дал. Мы сами - Азербайджан, Турция, Грузия реализовали этот проект. И вы знаете, какое финансовое бремя взял на себя Азербайджан. Но сейчас железная дорога Баку-Тбилиси-Карс прочая инфраструктура - порт, свободная экономическая зона, а в перспективе - Зангезурский коридор представляют большой интерес. Почему? Потому что это выгодно им. Я, вспоминая все это, не хочу никого обвинять. Что было – то было. Главное, нам удалось добиться своего. Но эта история показывает, что наши инициативы были выдвинуты своевременно и правильно. Если кто-то не понимает этого на первом, начальном этапе, то с годами он начинает прозревать. Сегодня отношения Европейского Союза и Азербайджана в сфере транспорта имеют особую повестку дня», - подчеркнул президент.

«Тот факт, что Шарль Мишель не использовал слов статус и Нагорный Карабах, конечно, - очень мудрый шаг, это шаг государственного деятеля. Мы это ценим, и Армения должна сделать из этого выводы. Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха», - сказал далее глава государства, комментируя слова журналиста о том, что Шарль Мишель во время пребывания в Баку ни разу не употребил выражения «статус» и «Нагорный Карабах».

Глава государства отметил, что Нагорно-Карабахская автономная область была создана 7 июля 1923 года, как искусственное образование.

«Иными словами, армяне, которые в то время были представлены в советском правительстве, можно сказать, приняли это незаконное и необоснованное решение, и, конечно, Советский Азербайджан в то время был вынужден с этим согласиться, смириться. У нас даже не спросили. Но это была абсолютно необоснованная и искусственно созданная структура. Парламент Азербайджана через месяц после восстановления независимости - в ноябре 1991 года - упразднил Нагорно-Карабахскую автономную область. Все это основывается на документах, и было аннулировано законным путем. У парламента было достаточно полномочий для принятия этого решения», - сказал президент.

Ильхам Алиев пояснил, почему же после этого все еще использовалось выражение «Нагорный Карабах»: «Из-за конфликта. И в международных документах, и за столом переговоров я лично неоднократно употреблял слово Нагорный Карабах в связи с конфликтом, но не в связи с территорией. Должен также отметить, что каждый раз, когда я касался какого-то вопроса, связанного с конфликтом, я всегда говорил об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Я никогда не употреблял слово нагорно-карабахский конфликт, не произнося армяно-азербайджанский. И на это есть причина, не так все просто.

После окончания войны, урегулирования конфликта, конечно, говорить о Нагорном Карабахе неуместно. Поэтому я сказал, что в Азербайджане нет такой территориальной единицы. Если кому-то нравится это слово, я не возражаю, пусть они создадут в своей стране область под названием Нагорный Карабах, или назовут район, или создадут республику, это их дело. То есть на территории Азербайджана нет административной территории под названием Нагорный Карабах, и то, что Шарль Мишель не употребил этого слова, безусловно, должно восприниматься, как знак уважения к нашей позиции. То же самое касается и вопроса статуса. 10 ноября после окончания войны я указал на место статуса. Он все еще там, и так будет всегда. Поэтому другого мнения по этому вопросу быть не может».

«И вы знаете, давайте скажем так, это была провокация, искусственно предпринятая советским правительством для создания постоянного очага конфликта внутри Азербайджана. Создание на нашей исторической земле Нагорно-Карабахской Автономной Области, перемещение центра в село Ханкенди и присвоение ему имени палача Шаумяна было очень негативным шагом против азербайджанского народа. Это было оскорблением для нас. История все расставила по своим местам. Но что касается статуса, то сегодня там проживают 25 тысяч человек. У нас есть достаточно большая, многогранная информация о происходящих там процессах. Мы и раньше, еще до войны, знали, что там происходит. Реальное количество проживающего там населения - 25 тысяч человек. Были озвучены и другие цифры, что после войны туда вернулось более 50 тысяч человек, может быть, но возвращение не означает, что они там остаются. Возвращаются, уезжают, снова возвращаются. Во-вторых, у нас есть различные технические средства, спутники. Мы знаем и о количестве автомобилей. Мы наблюдаем за передвижение людей. Как говорится, есть и другие объективные средства, взяв их за основу, мы точно знаем, сколько людей там проживает - максимум 25 тысяч. Мы ежедневно проводим мониторинг, сколько машин въезжает через Лачинский коридор, сколько машин выезжает. В то же время мы наблюдаем и за машинами, приезжающими из-за рубежа. Мы сказали, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? И если кто-то считает, что мы этого не видим, он совершает ошибку. В некоторых случаях на этих машинах появляются армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы видим все - и Ханкенди, и коридор. Этому надо положить конец. Количество машин, которые выезжают оттуда ежедневно, значительно превышает количество машин, которые въезжают. Какова логика создания статуса для 25 тысяч человек? Я задаю вопрос. Сегодня, когда во Франции и Америке звучат не отражающие реальность заявления, азербайджанский народ по праву выражает свое недовольство и требует разрешения этого конфликта.

Я спросил, скажите, как это должно быть решено? Я - президент Азербайджана, говорю, что я решил этот вопрос, вот и все! Нет Нагорного Карабаха, нет статуса! Есть Восточный Зангезур, который был создан моим распоряжением наравне с Карабахской экономической зоной от 7 июля 2021 года. 7 июля 1923 года - столетие назад была образована Нагорно-Карабахская автономная область, 7 июля 2021 года была создана Восточно-Зангезурская и Карабахская экономическая зоны.

И если кто-то, повторюсь, хочет предоставить статус, то в Америке проживает около миллиона армян, во Франции - более 500 тысяч, в Марселе - более 100 тысяч. Почему же там не предоставляется статус? Почему в Азербайджане должен быть предоставлен статус? Какие правовые, политические и исторические обоснования есть для этого? Нет! Армяне начали жить там раньше, чем на нашей территории. На нашу территорию они начали переселяться с 1828 года. У них нет исторических оснований там жить. Мы сейчас просто проявляем гуманизм, говорим, что не возражаем, что они наши граждане. Если эти главари хунты позволят, то я уверен, что этот народ в качестве граждан Азербайджана с большим удовольствием продолжит жить, работать, уезжать, приезжать, в том числе и за работой в Агдам, в Физули, да еще будут и просить нас. Такова цена вопроса статуса. Если нет, пусть создают в другом месте пять Нагорных Карабахов, я не возражаю. Я его признаю. Но не в Азербайджане», - сказал президент.