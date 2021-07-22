Российский «Прометей» назвали особенным вызовом для НАТО

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» является одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире и бросает особенный вызов НАТО. Об этом пишет портал 19FortyFive.

«С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем его предшественник С-400. Способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для альянса», — утверждается в статье.

Портал поясняет, что новый ЗРК способен поражать любые существующие и проектируемые средства нападения на любой высоте и скорости. При этом он устойчивее к радиоэлектронным помехам.