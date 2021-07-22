Сегодня в Токио стартуют летние Олимпийские игры-2020

Как передает Apasport.az, официальное открытие состоится 23 июля, несмотря на то, что некоторые соревнования 32-й летней Олимпиады начались двумя днями ранее.

В крупнейшем турнире, который продлится 17 дней, ожидается участие более 11 тысяч атлетов из 204 стран. Они будут бороться за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Отметим, что четыре вида спорта – каратэ, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг впервые включены в программу Олимпиады.

Среди 204 стран-участниц есть и Азербайджан. Наша страна как независимое государство участвует в летних Олимпийских играх в седьмой раз. Дебют наших спортсменов, в активе которых также 6 зимних Олимпиад, состоялся в Атланте-1996.