ВОЗ: Мир столкнется с еще одним страшным последствием пандемии

Мир увлекся борьбой с коронавирусом, забыв о других болезнях, которые не менее опасны. За год снизились темпы вакцинации детей от кори, коклюша и других болезней, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН, передаёт Rosbalt.ru.

По данным специалистов, в прошлом году иммунизацию от основных болезней не прошли 23 млн детей.

Из отчета ВОЗ следует, что 17 млн детей не получили ни одной вакцины, а в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний. Около 22,7 млн детей пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. А число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 млн.

Рано или поздно это может обернуться масштабным всплеском заболеваемости и большим количеством жертв, предупреждают в ВОЗ.