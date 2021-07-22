Американский нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером. Об этом сообщает Sportico.

В исследовании издания говорится, что сумма складывалась из зарплаты Джеймса в НБА (330 миллионов долларов), и его рекламных контрактов (700 миллионов). Отмечается, что речь идет о заработках в течение игровой карьеры американца. По мнению журналистов, рост зарплат в НБА приведет к появлению нового поколения игроков, заработавших миллиард долларов.

Кроме Джеймса один миллиард долларов заработали американский боксер Флойд Мэйуэзер, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также теннисист Роджер Федерер. Все они продолжают спортивную карьеру.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА. На его счету также две победы на Олимпийских играх в составе сборной США.