На Олимпиаде в Токио выявили 19 новых случаев заражения COVID

Положительный результат теста на коронавирус за последние сутки получили по меньшей мере 19 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете оргкомитета «Токио-2020».

Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни. Тест на коронавирус с положительным результатом сдали три спортсмена, один из которых проживает в Олимпийской деревне, передает ТАСС.

По данным Киодо, двое из заразившихся спортсменов – члены сборных Чехии по велоспорту и пляжному волейболу, еще один – представитель команды Нидерландов по тхэквондо.

Также коронавирус был выявлен у трех японских подрядчиков, десяти человек, связанных с проведением Игр, двое из которых проживают в Олимпийской деревне, и трех представителей СМИ. Всего на Олимпиаде в Токио зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом.