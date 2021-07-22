ЦРУ: Мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус

Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождении нового коронавируса, возможно, мировое сообщество так и не сможет выяснить это, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США NPR.

«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или… путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», – приводит ТАСС ответ Бернса на вопрос о том, какова, по оценке ЦРУ, вероятность утечки вируса, вызывающего COVID-19, из лаборатории в Ухане.

Глава Центрального разведывательного управления США напомнил, что американский президент Джо Байден просил разведсообщество США подготовить заключение по этому вопросу. «Две реальности заключаются в том, что правительство КНР изначально не продемонстрировало прозрачность, не сотрудничало с расследованием ВОЗ в полной мере», – заявил глава ЦРУ, не исключив, что мир так и не сможет выяснить происхождение коронавируса. «Это возможно», – сказал Бернс.

Накануне Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса. В прошлый четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.