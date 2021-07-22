Неизвестные убили сто мирных афганцев

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками движения "Талибан", сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район. Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск.