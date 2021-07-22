Минэкологии о пыльной погоде в Баку
Начиная с утра 23 июля в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, говорится в сообщении Минэкологии и природных ресурсов.
Согласно сообщению, пыльные погодные условия носят локальный характер. Такая погода образовалась из-за наличия пыли в верхних слоях атмосферы в результате усиления северо-западного ветра.
По данным станций мониторинга, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает санитарную норму в 4,3 раза.
Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение ближайших двух дней.