Житель Баку убил знакомую и покончил с собой
В прокуратуру Хазарского района Баку около 01:00 23 июля поступила информация об обнаружении тела жительницы поселка Бина Людмилы Татарченко (1976 г.р.) в своем доме.
Как сообщили в прокуратуре Хазарского района, в ходе расследования было установлено, что знакомый потерпевшей Зарбали Гулиев (1961 г.р.) во время конфликта, произошедшего на почве личных отношений, нанес Татарченко ножевые ранения. А потом мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись в том же доме.
В прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Ведется расследование.