Ровнаг Абдуллаев наградил уволенных президентом И.Алиевым вице-президентов SOCAR

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и руководящий состав компании провели прощальную встречу с вице-президентами, освобожденными от своих должностей несколько дней назад распоряжением президента Ильхама Алиева.

Фото с данной встречи поделился на своей странице в Facebook вице-президент SOCAR Халик Мамедов. “Встретились с руководящим составом, освобожденным от обязанностей распоряжением президента”, - подписал фото Х.Мамедов.