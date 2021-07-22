Нефть дешевеет после нескольких дней роста

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром опускаются в рамках коррекции после трех торговых сессий роста, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% – до 73,52 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,35% – до 71,66 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Цены на нефть к концу недели несколько опускаются в рамках коррекции, которая следует после трех дней роста котировок. За это время нефть подорожала суммарно на 7,5-8%. Но с учетом распродажи понедельника, когда цены на нефть упали за один день в среднем на 7-7,5%, цены вернулись к прежнему уровню примерно в 72-73 доллара за баррель.