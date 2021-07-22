В Баку продолжается суд над 13 армянскими диверсантами

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу еще одной террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении: Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Сержовича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азада Меджидова будут изучены различные документы, кроме того, ожидается, что будет объявлено о завершении судебного следствия.

Согласно обвинению, подсудимые, незаконно приобретя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали нелегальное вооруженное формирование. Вооруженная группа из 13 человек 17 ноября 2020 года незаконно пересекла государственную границу Азербайджана и заняла позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района. До 13 декабря прошлого года члены группы вели подрывную деятельность, совершали нападения на отдельных лиц, организовывали взрывы, пожары, предприняли другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана либо международными организациями. В случае, если обвинения будут доказаны в суде, террористам грозит от 14 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.