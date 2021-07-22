Телезрители Олимпиады смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов

Телезрители Олимпиады в Токио, которая пройдет без присутствия иностранных болельщиков на стадионах, смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов и поддержать атлетов аплодисментами онлайн. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в интервью ТАСС в день открытия Олимпийских игр в Токио.

Японский дипломат выразил уверенность, что телезрители смогут прочувствовать "всю силу спорта" через экраны. "В частности, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио применяются новейшие технологии спецэффектов. Например, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение спортсмена. Кроме того, можно будет наблюдать, как повышается его уровень адреналина в момент отпускания тетивы. …Также мне известно, что зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами онлайн", - пояснил он.

Кодзуки добавил, что без пандемии коронавируса при традиционном формате присутствия зрителей на трибунах на внедрение этих технологий потребовалось бы еще несколько лет.