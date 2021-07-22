Протасевич: Протесты в Беларуси организовали Telegram-каналы

«Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы», — сказал блогер, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время, по словам Протасевича, поднявшаяся на этой протестной волне белорусская оппозиция утратила курс: "Когда стало понятно, что имеющимися средствами Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, в рядах оппозиции началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя".

Протасевич считает, что, применяя политику санкций против Минска, ЕС, возможно, того не желая, подталкивает Беларусь на более тесные связи с Россией: "Санкции не только ухудшают экономическое положение Беларуси, но и стимулируют ее интеграцию с Россией. На Западе, говоря о новых мерах воздействия на Беларусь, этого не понимают или не хотят понять".

23 мая Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. На борту самолета находился разыскиваемый властями как один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-каналом Nexta Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Также была задержана летевшая этим же рейсом россиянка София Сапега. В конце июня Протасевич был переведен из СИЗО под домашний арест.