Задержано 16 местных жителей, подозреваемых в продаже психотропного вещества метамфетамина, известного как «паты». Как сообщили haqq in.az в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Ленкоранского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно информации, у жителя района Валеха Байрамлы было изъято 147 г метамфетамина, 105 г героина и электронные весы.

Также были задержаны Рахид Рагимов, Афган Мурадов, Иман Багиров, Эльшан Ягубов, Натиг Багиров, Джавид Мамедов, Рахид Алиев, Элада Гасымова и Октай Гусейнов. У них было изъято 48 пакетиков героина и метамфетамина и электронные весы в количестве двух штук.

У задержанных жителей села Гейшабан Анара Халилова, Гасана Гурбанова, Расима Джавадова, Джафара Мустафаева, Гиямета Абызаде и Валеха Наджафова было изъято 54 пакетика героина и метамфетамина, а также электронные весы.

По данным фактам ведется расследование.