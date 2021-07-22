В Ленкорани задержана банда наркоторговцев фото
Задержано 16 местных жителей, подозреваемых в продаже психотропного вещества метамфетамина, известного как «паты». Как сообщили haqqin.az в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Ленкоранского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
Согласно информации, у жителя района Валеха Байрамлы было изъято 147 г метамфетамина, 105 г героина и электронные весы.
Также были задержаны Рахид Рагимов, Афган Мурадов, Иман Багиров, Эльшан Ягубов, Натиг Багиров, Джавид Мамедов, Рахид Алиев, Элада Гасымова и Октай Гусейнов. У них было изъято 48 пакетиков героина и метамфетамина и электронные весы в количестве двух штук.
У задержанных жителей села Гейшабан Анара Халилова, Гасана Гурбанова, Расима Джавадова, Джафара Мустафаева, Гиямета Абызаде и Валеха Наджафова было изъято 54 пакетика героина и метамфетамина, а также электронные весы.
По данным фактам ведется расследование.