Глава ЦРУ рассказал, как поседел за время работы в России

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс сказал, что поседел, когда работал послом США в РФ. Он служил послом в России в 2005–2008 годах.

«Большая часть седых волос появилась у меня, когда я служил в России», — сказал господин Бернс в интервью National Public Radio, его слова приводит ТАСС.

Уильям Бернс в марте стал директором ЦРУ. Он первый карьерный дипломат на этой должности в США. Кроме того, он работал с американским госсекретарем Джеймсом Бейкером в период распада СССР. До назначения на пост директора ЦРУ возглавлял Фонд Карнеги.