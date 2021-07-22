Азербайджанцы могут официально побороться за джекпот в $174 миллиона. Узнайте, как это сделать

Лотерейный джекпот американской лотереи в $174 миллионов (295 миллионов манатов) – крупнейший в мире на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает азербайджанцам официально принять участие в тираже .

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $174 миллиона в лотерее Powerball,” – говорит представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $174 млн, это свыше 4,7 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 24 июля.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!

theLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже официальных лотерейных билетов. “Конечно, выиграть джекпот Powerball можно только купив лотерейный билет. Раньше для этого было нужно специально ехать в США, чтобы купить лотерейный билет лично. К счастью, в этом больше нет необходимости,” добавляет он.

“Миллионы людей со всего мира заказывают лотерейные билеты онлайн, через наш сервис. Мы рады, что сегодня мы можем предлагать наши услуги и жителям Азербайджана, " продолжает Коореманс.

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

1. Зарегистрируйтесь на theLotter.net

2. Выберите лотерею Powerball

3. Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69)

4. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы

5. Оплатите покупку

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball на нашем сайте, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Настоящие победители

За годы работы, сайт theLotter выплатил лотерейные призы на сумму свыше $100 миллионов более, чем 6 миллионам победителей со всего мира. Истории крупнейших победителей на сайте theLotter наглядно показывают, что где бы вы ни находились, вы можете играть в американские лотереи и выигрывать джекпоты, не находясь в США лично.