Как сообщили haqqin.az в Генеральной прокуратуре, было установлено, что Государственное агентство по туризму, созданное в соответствии с договором, заключенным между упраздненным в настоящее время Министерством культуры и туризма и ООО «Rəqəmli Dövr», перечислило 14 ноября 2018 года большую сумму денег указанному ООО за различные карты и книги, которые фактически не были закуплены.

Счетная палата провела расследование по поступившему в Генпрокуратуру материалу о нарушениях, допущенных в использовании средств, выделенных из госбюджета на развитие туризма.

Кроме того, в 2017-2018 годах в рамках трех торговых фестивалей министерство выплатило ООО «Azərbaycan Konqreslər Bürosu» за рекламные услуги внушительные бюджетные средства министерства, в то время как реклама размещалась на отдельных телеканалах бесплатно.

Также расследованием было установлено, что в ходе исполнения контрактов на оказание различных услуг министерством без каких-либо подтверждающих документов было допущено списание бюджетных средств и их расходование на оплату аренды, связанную с проведением мероприятий.

В связи с указанными фактами в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. О ходе и результатах расследования общественность будет информирована дополнительно.