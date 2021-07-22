Лавров: "Наших соседей ставят перед выбором - либо ты с Западом, либо ты с Россией"

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", — заявил он на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" на площадке "ЕР".

Запад хочет расшатать ситуацию вокруг России, в том числе с помощью фейков, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом, добавил дипломат.

"Они хотят окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию министр.

Лавров подчеркнул, что эта линия Запада ярко проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали обкатать и в Белоруссии. Также, по его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдавию, не гнушаясь открытой пропагандой во время предвыборной кампании.

"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — заключил глава МИД.