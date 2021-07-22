Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

Завтра, 24 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.

В районах республики местами ожидаются грозы и дожди, ливни и град в основном пройдут на севере и западе. Западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 21-26 градусов тепла, днем 31-36, в горных районах ночью 12-17, днем 20-25 градусов выше нуля.

Сильный ветер хазри на полуострове будет в целом способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.