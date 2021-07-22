Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса в отношении корреспондента регионального новостного канала Ltv 7 Фазиля Гулиева и блогера Вусала Зейналова, из-за поступившего обращения о вымогательстве.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что Фазиль Гулиев и Вусал Зейналов, представившись журналистами, 13.02.2021 года незаконно проникли на территорию воинской части Государственной пограничной службы, осуществили видеосъемку хозяйственной деятельности воинской части со своих мобильных телефонов и потребовали от руководства воинской части 500 манатов, шантажируя угрозой распространения видео в социальных сетях.

Также директор интернет-канала Ltv 7 Джейхун Шамилов вместе с заместителем директора канала Гюльмирой Раджабовой, корреспондентами Севиль Мерендски, Гюльнарой Мамедовой и другими, личности которых уточняются следствием, собирая информацию о нарушениях карантинных правил в период пандемии на территории страны отдельными лицами, угрожая им доведением собранных материалов до общественности, требовали и получили с них деньги.

В связи с этим Фазиль Гулиев, Вусал Зейналов, Джейхун Шамилов, Гюльмира Раджабова, Севиль Мерендски и Гюльнара Мамедова привлечены в качестве обвиняемых по ст. 182.2.1 (вымогательство группой лиц с предварительным сговором) Уголовного кодекса и в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста и заключения под стражу.