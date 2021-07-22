Чемпионы бокса присоединились к проекту «Мой отец - герой» фото; видео
В связи с праздником Гурбан при поддержке Fire Land Production, Министерства обороны, Федерации бокса и Fairmont Baku Flame Towers для детей героев, погибших в Отечественной войне, было проведено праздничное мероприятие под названием «Мой отец - герой». Цель мероприятия - почтить память наших шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель Азербайджана, показать, что забота народа об их детях будет постоянна, организовать эффективный отдых для детей шехидов, а также обучить их навыкам бокса.
Мероприятие началось с посещения могил отцов детей на Второй Аллее почетного захоронения. Возложив цветы на могилы шехидов, дети развернули азербайджанский флаг и исполнили гимн Азербайджана.
Затем участники мероприятия проехали по городу на экскурсионных автобусах, исполняя песню Yaşa-yaşa, Azərbaycan. Дети шехидов надели майки с фотографиями их отцов.
Официальная часть мероприятия состоялась в Baku Flame Towers. На большом экране прозвучал призыв Верховного главнокомандующего: «Карабах - это Азербайджан!», были продемонстрированы видеозаписи боевых действий. Ведущая Лейла Гулиева поприветствовала гостей мероприятия, призвала почтить минутой молчания память шехидов. Начальник отдела по связям с общественностью Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Намик Джавадов поблагодарил руководителя Fire Land Production Джалала Гурбанова за проведение мероприятий в рамках цикла проектов «Мой отец - герой». А заведующий сектором Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов рекомендовал повысить интерес наших детей к спорту. Вице-президент Федерации бокса Азербайджана Фархад Аджалов заявил, что все боксерские залы и тренеры в Баку и регионах полностью в распоряжении детей шехидов.
Затем на сцену вышел спортивный телеведущий Сянан Шафизаде, который пригласил Фархада Аджалова и сыновей шехидов на виртуальный боксерский ринг. Наш чемпион мира по боксу Шахин Имранов вместе с известными мастерами спорта показали детям начальные элементы бокса. Дети примерили боксерские перчатки, подаренные Федерацией бокса и Fire Land. Ребята с большим энтузиазмом приняли участие в мастер-классе по боксу.
Мастер-класс для детей провели также известные артисты Тарана Мурадова и Натиг Ширинов. Под руководством Т.Мурадовой и ее помощника дети с подаренными Fire Land Production келагаи познакомились с азами национального танца. Олимпийские, мировые и европейские чемпионы по боксу, известные деятели искусств обучили детей секретам своего искусства, рассказали им о богатой культуре, истории Азербайджана.
Затем почетные гости мероприятия подарили детям шехидов нагрудной знак "Хары Бюльбюль" в память об этой встречи.
Одним из трогательных моментов вечера стало исполнение народной артисткой Зульфией Ханбабаевой песни "Ата". Семейные фотографии наших шехидов ожили на экране. Жены наших героев и участники мероприятия не могли сдержать слез.
В завершение дети шехидов выпустили в небо белых голубей, словно хотели сказать миру: «Пусть не будет войны!».
Автор цикла «Мой отец - герой», руководитель Fire Land Production, известный поэт-песенник Джалал Гурбанов сообщил, что этот проект будет регулярно проводиться в каждом регионе Азербайджана. Главная его цель - проявить заботу к детям шехидов, чтобы они как можно меньше чувствовали боль утраты отца, чтить память воинов, отдавших свои жизни за Родину.