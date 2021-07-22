В связи с праздником Гурбан при поддержке Fire Land Production, Министерства обороны, Федерации бокса и Fairmont Baku Flame Towers для детей героев, погибших в Отечественной войне, было проведено праздничное мероприятие под названием «Мой отец - герой». Цель мероприятия - почтить память наших шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель Азербайджана, показать, что забота народа об их детях будет постоянна, организовать эффективный отдых для детей шехидов, а также обучить их навыкам бокса.

Мероприятие началось с посещения могил отцов детей на Второй Аллее почетного захоронения. Возложив цветы на могилы шехидов, дети развернули азербайджанский флаг и исполнили гимн Азербайджана.

Затем участники мероприятия проехали по городу на экскурсионных автобусах, исполняя песню Yaşa-yaşa, Azərbaycan. Дети шехидов надели майки с фотографиями их отцов.