Azercell поздравляет представителей СМИ с Днем национальной прессы

22 июля азербайджанские СМИ отметили 146-летие со дня выпуска в 1875 году Гасан беком Зардаби первого печатного номера газеты Əkinçi. В современную эпоху глобализации и развития информационно-коммуникационных технологий наличие свободных и независимых СМИ продолжает оказывать значительное влияние на общество.

Бесценен вклад представителей СМИ за время 44-дневной Второй Карабахской войны, сыгравшей решающую роль в судьбе нашей страны. Эти люди, свидетели новейшей истории Азербайджана, освещали успехи национальной армии, которая вела бои за освобождение оккупированных земель, доносили до общественности новости о победах.

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана ООО Azercell Telekom традиционно подготовил специальный подарок по случаю профессионального праздника представителей медиа. С 22 по 23 июля все пользователи тарифа Mediacell могут получить в подарок мобильный интернет-пакет объемом в 5 GB от Azercell, отправив ключевое слово 1875 на короткий номер 2723 (Ознакомиться с условиями акции можно по этой ссылке: (https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/national-press-and-journalism-day-campaign-2021.html).

В День национальной прессы представители Azercell встретились с семьями Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышева, трагически погибших на освобожденных территориях при исполнении своих обязанностей, почтили их память.