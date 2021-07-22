Ульвия Худиева, собкор 14:23

«Я больше не нуждаюсь в посторонней помощи, могу передвигаться сам», - не скрывая радости, говорит ветеран Отечественной войны Гасан Мехтиев. Правда, он пока только учиться заново ходить, благодаря предоставленным ему технологичным протезам, но первые шаги уже сделаны. Гасан пытается пройти еще хотя бы несколько метров, но врач предупреждает, что нельзя сразу давать такую большую нагрузку на организм.

Как известно, по поручению президента Ильхама Алиева сотням ветеранов, лишившихся ног или рук во время ожесточенных боев в Карабахе, государство безвозмездно предоставляет высокотехнологичные протезы нового поколения, отличающиеся высокой функциональности. Изготавливаются они по индивидуальным меркам и в соответствии со стандартами самой передовой в мире системы протезирования Genium. Искусственные заменители конечностей Genium, благодаря электронным суставам, создают возможность для полного и точного регулирования движения без посторонней помощи и даже для ходьбы по неровной поверхности. Регулируются такие протезы программным обеспечением, и их обладатели, выбирая соответствующий режим, могут ходить без каких-либо затруднений. Корреспонденты haqqin.az посетили Протезно-ортопедический реабилитационный центр Министерства труда и социальной защиты населения и увидели, как ветеранам войны подбирают протезы и как их заново учат ходить. Обстановка в центре сугубо деловая. Кто-то из наших героических воинов, получивших увечье в бою, консультируется с врачами, уже получившие протезы под наблюдением медиков делают первые шаги, у других специалисты протезирования снимают мерки. 24-летний Гасан Мехтиев в числе тех, кто наконец может избавиться от инвалидной коляски и даже может самостоятельно пройти небольшое расстояние. Он из тех отважных добровольцев, кто уже в первые дни Отечественной сражался на фронте. Принимал участие в битвах за Физули, Зангилан и Джебраил. Пытаясь в одном из боев помочь раненым боевым товарищам, он подорвался на мине. Обе его ноги оказались практически раздроблены, а из-за попавшей в раны инфекции врачи не смогли сразу их ампутировать.

«Мехрибан Алиева взяла под свою опеку всех пострадавших на войне. Меня отправили на лечение в Турцию. До конца жизни буду благодарен Мехрибан ханум - она спасла мне жизнь. Положение у было очень тяжелое – мина изувечила мои ноги, но ампутировать их было невозможно. Только после шести месяцев лечения, которое применили турецкие специалисты, наконец удалили все раздробленное. Долгие восемь месяцев я сначала был прикован к постели, а потом к инвалидной коляске. Только сегодня, благодаря протезам, смог снова стоять. Не могу передать словами свои чувства…» - со слезами на глазах рассказывает парень. Директор Протезно-ортопедического реабилитационного центра Асиф Меджидов сообщил haqqin.az, что у них зарегистрированы 180 ветеранов Отечественной войны, потерявших конечности. 111 из них уже обеспечены протезами, и в настоящее время изготавливаются протезы для еще 7 ветеранов. «Высокотехнологичные приспособления получат все ставшие во время войны инвалидами. Протезы изготавливаем из компонентов исландской компании Ossur и немецкой Ottobock, являющихся мировыми лидерами в этой области. Будьте уверены, их получат все нуждающиеся. Современные протезы можно использовать на протяжении более 12 часов в сутки, и они не причиняют боли. Пока изготавливаем искусственные заменители, благодаря которым удается восстановить 90% функциональности нижних конечностей и 70% верхних. А скоро начнем производство глазных и ушных протезов», - обещает доктор Меджидов. В Бакинском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения помогают восстановиться, снова жить нормальной жизнью ветеранам первой карабахской и Отечественной войн. Один из пациентов центра, 25-летний Ясин Тагизаде, участвовал в апрельских боях и в Отечественной войне. Ранение получил в ноябре в бою на тертерском направлении. У него ампутирована левая нога ниже колена. Ясин рассказывает, что увечье было тяжелое, потерял много крови, но врачи спасли ему жизнь и все это время его лечат за счет государства. Последние две недели он проходит процесс реабилитации в центре, где его уже обеспечили протезом. Ясин не сомневается, что домой вернется передвигаясь самостоятельно.

Лечение в центре проходит и 20-летний Мамед Салимов. После реабилитации и он получит протез. А ветеран Вагиф Нагиев, который прошел всю войну, но 26 февраля подорвался на мине в Губадлинском районе. У него ампутирована левая нога, а также появились проблемы со слухом и зрением. Сейчас врачи помогают ему восстановиться.