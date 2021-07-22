Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт дороги в Дашкесане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф, соединяющей девять населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяется три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.