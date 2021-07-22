Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки страны, новым руководителем СВР стал Александр Литвиненко, соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.
"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом президент уволил с этой должности Валерия Кондратюка.
В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований, от этой должности Зеленский освободил его своим указом в пятницу.