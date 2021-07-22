Макрон прилетит и в Баку

Некоторое время назад haqqin.az сообщал об ожидаемом визите президента Франции в Армению. Однако, как стало известно со слов посла Франции в Армении Жонатана Лакота, визит французского президента будет носить региональный характер - Макрон планирует посетить наряду с Ереваном Баку и Тбилиси. Об этом посол заявил в интервью радио Азатутюн - армянской редакции Радио Свобода.

«Если вы спрашиваете, когда именно состоится этот визит, я отвечу, что он состоится тогда, когда будет наиболее полезным. А полезный момент - это когда он позволит продвинуть политический процесс в регионе, помочь Армении и Азербайджану добиться прогресса в проблемных вопросах. Таким образом, даты и параметры визита будут определяться в соответствии с этой целью», - заявил посол.

На уточняющий вопрос, будет ли визит региональным, Лакот ответил утвердительно. «Будет логично, если президент Макрон поговорит со всеми лидерами региона. У нас есть возможность поговорить со всеми сторонами, обеспечить роль посредника, содействовать политическому процессу между Арменией и Азербайджаном», - сказал он.