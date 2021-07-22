Рзаев поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, подчеркнув, что азербайджано-турецкие отношения полностью соответствуют интересам наших народов. Глава госкомитета отметил, что дружественные и братские связи президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана приносят нашим странам большую пользу.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с новым послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи.

Послу была предоставлена информация о государственной политике, проводимой в Азербайджане в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Было отмечено, что президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание и заботу вынужденным переселенцам, а первый вице-президент Мехрибан Алиева проводит целенаправленную работу по решению их проблем.

Было отмечено, что в настоящее время ведется подготовка к возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, на родину, откуда они были выселены много лет назад.

Посол Джахит Багчи выразил признательность за теплый прием, подчеркнул важность освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации, отметив, что в условиях новых реалий будет работать для дальнейшего укрепления турецко-азербайджанских связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о поддержке братской страны в вопросах образования, трудовой занятости, профессиональной подготовки вынужденных переселенцев в преддверии их возвращения на постоянное место жительства и о других вопросах, представляющих взаимный интерес.