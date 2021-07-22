Грандиозное шоу проходит при пустых трибунах, что обусловлено мерами безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и стартовали сегодня.

Азербайджан в Токио представят 44 спортсмена и спортсменки. На церемонии открытия знаменосцами Азербайджана будут дзюдоист Рустам Оруджев и таэквондистка Фарида Азизова.