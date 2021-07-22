ООО «Азермарка» объединяется с ООО «Азерпочт»

Исходя из этого, ООО «Азерпочт» будет реорганизовано в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и другими нормативно-правовыми актами.

ООО «Азермарка», не входящее в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет объединено с ООО «Азерпочт», сообщает пресс-служба министерства.

Отныне «Азермарка» будет функционировать как структурное подразделение «Азерпочт». Все его права и обязанности будет исполнять его правопреемник ООО «Азерпочт».

Цель - оптимизировать деятельность учреждений, входящих и не входящих в структуру министерства, повысить эффективность и обеспечить общее использование ресурсов.

Отметим, что основные направления деятельности «Азермарка» это издание и выпуск в обращение государственных почтовых платежных знаков - почтовых марок, конвертов с марками, почтовых карточек. Учреждение также изготавливает блоки, небольшие листы, буклеты, оттиски почтовых штемпелей и другую продукцию, являющуюся предметом коллекции филателистов, в том числе открытки и различные сувениры.

Все эти работы отныне будет осуществлять соответствующее структурное подразделение, которое будет создано в составе ООО «Азерпочт».