Президент назначил Керима Велиева начальником Генштаба Вооруженных сил Азербайджана обновлено
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении генерал-лейтенанта Велиева Керима Тофик оглы на должность первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба азербайджанской армии, сообщает АзерТАдж.
Другим распоряжением главы государства генерал-лейтенант Керим Велиев освобожден от должности заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Главного управления по личному составу.