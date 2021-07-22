Руководство ПО «Азеригаз» провело онлайн-прием граждан. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев провел видеоприем граждан из Гахского района, а его заместитель Джахид Гусейнов – из Агдашского района. В то же время заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров побеседовал с абонентами Габалинского района.

На приеме были заслушаны обращения граждан о смене газовых линий, индивидуальной прокладке газовых коммуникций. В связи с решением поставленных вопросов генеральный директор и его заместители дали соответствующие поручения ответственным сотрудникам Загатальского регионального управления по эксплуатации газа для оперативного рассмотрения обращений граждан. Отметим также, что прием граждан транслировался в прямом эфире на странице генерального директора в Instagram.

Генеральный директор Р.Алиев также ответил на вопросы пользователей социальной сети, опубликовав прямую трансляцию на официальной странице Facebook сразу после приема граждан. Были рассмотрены различные обращения от абонентов. Руководители соответствующих структур ассоциации также подключаются к прямой трансляции, чтобы информировать граждан о газификации, технической безопасности и т. д. Они оперативно отвечали на вопросы по интересующим население темам.